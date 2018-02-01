Криптовалюта не дает покоя: силовики вломились на завод "Квазар" и обвинили майнеров в финансировании боевиков

Так называемые "фермы" по выращиванию криптовалют якобы были организованы в Киеве и области, и в Черкассах.

Правоохранители изъяли на предприятии "Квазар" в Киеве 400 ферм для майнинга криптовалюты, которые якобы использовали для финансирования террористических организаций "ДНР / ЛНР" посредством конвертации криптовалюты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил сегодня на брифинге в Киеве, добавив, что так называемые «фермы по выращиванию криптовалюты» были организованы в Киеве и области, и в Черкассах.

«Сегодня в первой половине дня завершен ряд обысков в Киеве, Киевской области и Черкассах, по результатам которых была пресечена деятельность, связанная с использованием оборудования для получения криптовалюты, часть которой через электронные кошельки Qiwi и Яндекс.Деньги, которые официально запрещены на территории Украины, направлялись для финансирования незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР" именно для закупки военной экипировки, снаряжения, оружия и боеприпасов», - заявил он.

По данным Матиоса, по результатам обысков на одном из предприятий города Киева, «в том числе это ПАО «Квазар», на нескольких площадках нескольких этажей было обнаружено и изъято и сейчас заканчивается документально-процессуально оформление более 400 ферм для майнинга криптовалюты и более тысячи блоков питания, более тысячи видеокарт, около 1,5 тыс. жестких дисков, около 500 материнских плат, ноутбуки, системные блоки, документы, в том числе подтверждающие перечисление средств на территорию с банковскими реквизитами РФ».

Также, по его словам, следствием установлено лицо, организовавшее это производство.

«Получены данные о круге лиц, которые способствовали незаконному ввозу товаров двойного назначения. Сейчас принимаются меры для нахождения организатора этой незаконной сделки, а также его доставки в органы досудебного расследования», - добавил Матиос.

При этом, на уточняющий вопрос журналистов, он не назвал банки, через которые осуществлялось обналичивание криптовалюты, и суммы переведенных средств.

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