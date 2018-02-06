В Джанкое силовики в масках избили и задержали крымского татарина - глава ЦИК Курултая

19:31, 06 февраля 2018
Происшествия
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Избитый сейчас находится в отделении полиции / фото УНИАН

В Джанкое силовики в масках избили крымского татарина, который приходится сыном члену ревизионной комиссии Курултая крымскотатарского народа Ремзи Муратова.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедля.

«Буквально несколько минут назад в г. Джанкой силовики в балаклавах избили Фахри, сына члена ревизионной комиссии Курултая крымскотатарского народа Муратова Ремзи», - написал он.

В комментариях к своему посту Смедля добавил, что избитый сейчас находится в отделении полиции Джанкоя.

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Теги: #репрессии против крымских татар#репрессии в Крыму