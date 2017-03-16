В Крыму оккупанты вывезли в поле задержанного в среду татарина и заставили рыть себе яму – Чубаров

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Задержанного сегодня в Феодосии крымского татарина Эмиля Мухтеремова ФСБ-шники отвезли в городское управление ФСБ, откуда Эмилю удалось позвонить своему другу и сообщить о месте своего нахождения. Вскоре после этого те же ФСБ-шники вывезли Мухтеремова в поле недалеко от поселка Зыбино Ичкинского (Советского) района и заставляли копать яму, угрожая его в нее закопать. Затем ФСБ-шники уехали, оставив Эмиля в указанном месте», - сообщил Чубаров вечером 15 марта.

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Как сообщал УНИАН, оккупационная власть в Крыму не прекращает осуществлять репрессии против проукраинских и крымскотатарских активистов, в настоящее время известно о 17 пропавших без вести, 12 погибших, 39 политзаключенных, 10 из которых уже осуждены.

По данным лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, с начала оккупации Крым покинули около 20 тыс. крымских татар. «Создаются различные условия, чтобы татары сами покидали полуостров. Сразу после оккупации были опасения, что будет новая депортация крымских татар, для этого были все предпосылки. Но этого не случилось», – добавил Джемилев.

Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.