Появилось видео с места жуткого ДТП, в котором погиб экс-глава Николаевского облсовета

Внедорожник Toyota и грузовик столкнулись на заснеженной трассе, в результате чего погибло двое человек.

Сегодня вблизи Николаева в результате ДТП погиб депутат Николаевского облсовета, его бывший председатель Владимир Луста. В сети появилось видео с места жуткой аварии. Видео опубликовано на Youtube-канале "Новости-N". На нем видно искареженную машину чиновника и побитый грузовик. Напомним, в результате столкновения внедорожника Toyota и грузовика на заснеженной трассе погиб пассажир авто, за рулем которого ехал депутат Николаевского облсовета. Водителя грузовика доставили в больницу.

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