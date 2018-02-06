Появилось видео с места жуткого ДТП, в котором погиб экс-глава Николаевского облсовета
15:28, 06 февраля 2018Происшествия
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Внедорожник Toyota и грузовик столкнулись на заснеженной трассе, в результате чего погибло двое человек.
На Николаевщине в ДТП погиб депутат местного облсовета / фото mk.dsns.gov.ua/
Сегодня вблизи Николаева в результате ДТП погиб депутат Николаевского облсовета, его бывший председатель Владимир Луста. В сети появилось видео с места жуткой аварии.
Видео опубликовано на Youtube-канале "Новости-N". На нем видно искареженную машину чиновника и побитый грузовик.
Напомним, в результате столкновения внедорожника Toyota и грузовика на заснеженной трассе погиб пассажир авто, за рулем которого ехал депутат Николаевского облсовета. Водителя грузовика доставили в больницу.
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