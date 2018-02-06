В страшном ДТП под Николаевом сгорел экс-глава местного облсовета

В результате столкновения внедорожника «Тойота» и грузовика на заснеженной трассе погибли два человека - водитель и пассажир «Тойоты». Водитель грузовика доставлен в больницу. О его состоянии пока не известно.

Неподалёку от Николаева в результате ДТП погиб депутат Николаевского облсовета (фракция «Наш край»), его бывший председатель Владимир Луста.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, сегодня в результате столкновения внедорожника «Тойота» и грузовика на заснеженной трассе погибли два человека. В результате столкновения автомобили загорелись, погибли водитель и пассажир «Тойоты». Водитель грузовика доставлен в больницу. О его состоянии пока не известно.

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В то же время, как сообщил в Facebook николаевский политолог Федор Левченко, один из погибших - депутат Николаевского облсовета (фракция «Наш край»), его бывший председатель Владимир Луста.

«Погиб Владимир Луста. Сегодня, по дороге из Снигиревки в Николаев, автомобиль, в котором находился Владимир Луста попал в ДТП. Генеральный директор группы компаний ПАЕК, экс-председатель Николаевского облсовета Владимир Луста получил ранения, несовместимые с жизнью», - говорится в сообщении.