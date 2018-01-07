В Киеве на Подоле произошло кровавое убийство. Женщина обратилась в полицию и сообщила, что весь ее подъезд в крови, а след тянется от одной из квартир на улицу.

Как сообщает "Киев Оперативный" в Facebok, соседи также добавили, что в квартире постоянно звучит громко музыка, а жители любят употреблять алкогольные напитки.

"На место незамедлительно прибыли наряды патрульной полиции, которые на улице, почти напротив входа в подъезд, нашли бездыханное тело мужчины. На вид ему около 40 лет. Также, на место было направлено кинологов и следственно-оперативную группу", - говорится в сообщении.

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Обстоятельства убийства устанавливаются, продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее стало известно, что под Киевом охранник ресторана убил жениха прямо на свадьбе.