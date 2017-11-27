Под Киевом охранник ресторана убил жениха прямо на свадьбе

В Обуховском районе Киевской области охранник ресторана убил 23-летнего жениха во время свадьбы. Об этом сообщает полиция области.

Как рассказали в полиции, к правоохранителям обратились врачи местной больницы и сообщили, что в медучреждение был доставлен 23-летний мужчина с ножевым ранением в область паха. Реанимационные мероприятия не помогли, и пострадавший умер от потери крови.

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Удалось выяснить, что в тот вечер мужчина праздновал свою свадьбу в одном из гостинично-ресторанных комплексов района. Около часа ночи, когда все уже находились в состоянии алкогольного опьянения, между женихом и гостями возникла ссора. Новоиспеченный муж вышел во двор комплекса, где увидел 66-летнего охранника. Возник еще один конфликт. Парень набросился на пожилого мужчину, а тот, недолго думая, достал нож.

По информации полиции, жена нашла своего супруга в помещении для охранника около пяти часов утра. "По словам 20-летней вдовы, тогда ее муж еще был в сознании. Охранник на вопрос испуганной девушки отвечал, что все хорошо. Но через полтора часа парня не стало", – сообщили в полиции.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Злоумышленника задержали, ему уже объявили о подозрении. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы. Следствие продолжается.

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