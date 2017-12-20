Снова сел пьяным за руль: виновника смертельного ДТП в Харькове с шестью погибшими отправили в тюрьму

17:04, 20 декабря 2017
Происшествия
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Полтавцу назначили повторный срок - он будет находиться в колонии 1 год и 9 месяцев.

Виновника смертельного ДТП в Харькове отправили в тюрьму / фото УНИАН

Андрея Полтавца, который сел пьяным за руль в Харькове, несмотря на запрет суда, отправили в тюрьму на 2 года и 9 месяцев. 

Однако в прокуратуре объяснили: реально мужчина проведет за решеткой меньше.  Червонозаводский райсуд применил "закон Савченко", и срок скостили на год, передает "ГородХ".

В результате 46-летний Полтавец будет находиться в колонии 1 год и 9 месяцев. Также его на три года лишили права управлять транспортными средствами.

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Напомним, в 2008 году джип Mitsubishi L-200, которым управлял пьяный Андрей Полтавец, влетел в трамвайную остановку на Полтавском Шляхе и насмерть сбил шестерых людей.

Тогда суд назначил ему наказание - 10 лет лишения свободы, после отбывания которых мужчине не разрешалось садиться за руль еще три года.

Полтавец освободился досрочно в сентябре 2015 года, а в 2017 году его остановили полицейские поймали его на дороге. Оказалось, что нарушитель не просто сел за руль без разрешения, от него изрядно разило перегаром.

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Теги: #ДТП в Харькове#авария в Харькове#Полтавец в тюрьме