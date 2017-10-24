В Харькове мужчину, который в 2008 году совершил ДТП с шестью погибшими, задержали за рулем нетрезвым и без прав

В Харькове задержали нетрезвого водителя, который уже был осужден за совершение дорожно-транспортного происшествия с шестью погибшими в 2008 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на заместителя руководителя местной прокуратуры №5 Андрея Кравченко, сегодня, 24 октября, объявили о подозрении 46-летнему харьковчанину, ранее судимому за совершение смертельного ДТП, по факту уклонения от наказания (ч. 1 ст. 389 УК Украины).

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По сведениям Кравченко, подозреваемый в мае 2008 года, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Mitsubishi L-200, выехал на трамвайную остановку на улице Полтавский шлях в Харькове и сбил граждан. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 6 человек (среди них двое детей и беременная женщина).

Тогда прокуратура доказала в суде вину водителя. Суд признал его виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины) и назначил ему самое строгое наказание, предусмотренное этой статьей УК Украины, - 10 лет лишения свободы с дополнительным лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

«Однако, освободившись в сентябре 2015 года досрочно из мест лишения свободы, подозреваемый на путь исправления не стал. В нарушение установленного приговором суда ограничения в виде запрета на управление автомобилем, несмотря на изъятие у него водительского удостоверения, сел за руль. При этом опять находился в нетрезвом состоянии», - отметил Кравченко.

Сейчас досудебное расследование по уголовному производству продолжается. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы за не отбытую часть по предыдущему приговору (2 года 7 месяцев и 17 дней) и 1 год лишения свободы за новое преступление.