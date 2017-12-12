В центре Киева из-за припаркованного посреди дороги авто остановилось движение троллейбусов (фото)

13:47, 12 декабря 2017
Происшествия
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В Киеве возле Софиевской площади из-за припаркованного посреди дороги авто образовалась сильная пробка.

Facebook Алёна Яхно

В центре Киева возле Софиевской площади из-за припаркованного посреди проезжей части авто образовалась сильная пробка. Движение троллейбусов заблокировано, сообщила в своем Facebook журналист Алена Яхно.

Facebook Алёна Яхно

"На углу Софиевской - транспортный коллапс. Какой-то придурок припарковался посреди проезжей части. Троллейбусы не могут проехать", - наисала она.

Напомним, что это уже не первый подобный случай в этом районе. Несколко недель назад в Киеве на пересечении ул. Владимирской и Софиевской движение транспорта остановилось из-за неправильно припаркованного автомобиля Lexus.

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Теги: #герой парковки#заблокировали проезд троллейбусов