В центре Киева остановилось движение троллейбусов из-за припаркованного посреди дороги "Лексуса" (фото)

В Киеве на пересечении ул. Владимирской и Софиевской движение транспорта остановилось из-за неправильно припаркованного автомобиля Lexus. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Водитель на номерах AA2507ОH просто припарковал свой автомобиль и ушел. Движение троллейбусов полностью остановлено. Образовалась пробка. Объезжайте", - говорится в сообщении.

При этом, по словам одного из подписчиков, полиция приехала через 40 минут, заявив, что эвакуатор вызывать нет смысла из-за отсутствия места на штраф-площадке.

Как сообщал УНИАН, ранее в центре Киева девушка заблокировала движение, припарковав свое авто по центру дороги.