В центре Киева остановилось движение троллейбусов из-за припаркованного посреди дороги "Лексуса" (фото)
14:00, 22 ноября 2017Происшествия
2799
Движение троллейбусов полностью остановлено. В центре города образовалась пробка.
Водитель просто припарковал свой автомобиль и ушел / dtp.kiev.ua
В Киеве на пересечении ул. Владимирской и Софиевской движение транспорта остановилось из-за неправильно припаркованного автомобиля Lexus. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"Водитель на номерах AA2507ОH просто припарковал свой автомобиль и ушел. Движение троллейбусов полностью остановлено. Образовалась пробка. Объезжайте", - говорится в сообщении.
В центре города образовалась пробка / dtp.kiev.ua
При этом, по словам одного из подписчиков, полиция приехала через 40 минут, заявив, что эвакуатор вызывать нет смысла из-за отсутствия места на штраф-площадке.
Как сообщал УНИАН, ранее в центре Киева девушка заблокировала движение, припарковав свое авто по центру дороги.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter