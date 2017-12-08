"Как после армагеддона": в Киеве коммунальщики жестко снесли несколько десятков МАФов (фото)

В Киеве на Дарницком рынке утром в пятницу, 8 декабря, снесли несколько десятков магазинов. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Параллельно также прошли работы по демонтажу магазинов в переходе на Севастопольской площади. Там остались только пять магазинов.

Во время сноса магазинов никто не пострадал. Как пишет dtp.kiev.ua, демонтаж торговых точек был осуществлен коммунальным предприятием "Киевблагоустрой". Отмечается, что предпринимателей о сносе никто не предупредил, и они были вынуждены спасать товар прямо в процессе сноса.

Отметим, что некоторые пользователи сети высказались в поддержку таких жестких мер. Однако большинство все же пишет, что проблему необходимо было решить "более цивилизованно".

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"Посносили все по-жесткому, некоторые магазины в нишах кому мешали, не понятно. Там сейчас как после армагеддона: дырки в люках,проводка над головой", - пишет один из пользователей.

Также ресурс сообщает, что недовольные сносом рынка протестующие перекрыли улицу Бориспольскую. В соцсетях пишут, что в следствии акции предпринимателей, на данном участке наблюдается осложнение дорожного движения.

Как сообщал УНИАН, ранее возле "Лесной" снесли торговые ряды.