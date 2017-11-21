В Киеве у станции метро "Нивки" разгромили лотерейные киоски, полиция задержала около 10 человек (видео)

В понедельник, 20 ноября, вечером в Киеве на улице Щербаковского, возле станции метро "Нивки", члены "Национального корпуса" устроили разгром киосков "Лото Маркет" и "Спортлото", которые принадлежат оператору государственных лотерей "М.С.Л.". Об этом сообщила пресс-служба партии.

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"Активистам "Национального корпуса" Киева не осталось ничего другого, как взять тяжелые убедительные предметы в руки и обезвредить очередную социальную язву в виде "игрового зала" в Святошинском районе", – говорится в сообщении.

По информации партии, сотрудники полиции задержали около 10 активистов и увезли их в райотдел.

Также "Национальный корпус" опубликовал видео, как правоохранители силой стягивают одного из активистов с козырька аптечного киоска, он падает на бетон, а полицейский продолжает быть его ногами.