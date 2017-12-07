В Одессе подросток попал под машину

В Одессе, на Старопортофранковской, напротив главного корпуса Педагогического университета произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает 048.ua со ссылкой на патрульную полицию.

Отмечается, что водитель внедорожника Сузуки совершил наезд на мальчика, который выскочил из салона трамвая на проезжую часть. Ребенка госпитализировали.

Читайте такжеВо Львовской области перевернулся автобус с членами хорового коллектива: пострадали десять человек

Ранее сообщалось, что в Днепре маршрутка сбила мужчину на пешеходном переходе.