В Днепре маршрутка сбила мужчину на пешеходном переходе (видео)

В Днепре вечером 4 декабря маршрутка сбила мужчину прямо на пешеходном переходе, говорится в сюжете ТСН.

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У пострадавшего многочисленные ушибы, а также серьезная травма бедра. Сейчас он в больнице. ДТП произошло поздно вечером. Водитель уверял, что в темноте не заметил пешехода. Маршрутчик с места аварии не убегал и прошел все необходимые экспертизы, их результаты пока не известны.

Сообщается, что за два дня в городе это уже второй случай, когда маршрутки сбивают людей на зебре.

Теперь водителю маршрутки, из-за которого пострадал человек, грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось, что на Тернопольщине разыскивают водителя, который сбил велосипедистку и скрылся с места происшествия.