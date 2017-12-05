В Николаевской области повесился 14-летний подросток

В одном из сел Еланецкого района Николаевской области 14-летний подросток покончил жизнь самоубийством через повешение.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, 4 декабря около 18:30 в полицию поступило сообщение о самоубийстве подростка.

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«Как выяснилось, мальчик пришел домой после учебы и, закрыв свою комнату на ключ, привязал веревку к дверной ручке, стал на колени и совершил суицид через повешение», - отметили в ведомстве.

По словам соседей, семья является благополучной.

Этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.115 УК Украины «Умышленное убийство», как требует процедура в случае происшествия со смертельным исходом.

Тело умершего мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители выясняются обстоятельства и причины, из-за которых произошла трагедия.

Как сообщал УНИАН, в Николаевском парке застрелился 75-летний пенсионер из боевого пистолета Макарова. "Предварительно известно, что пенсионер страдал тяжелой болезнью, и перед самоубийством оставил родным записку, что не хочет быть для своих близким обузой", - сообщили в полиции.