В Николаеве в парке застрелился пенсионер

В Николаевском парке застрелился 75-летний пенсионер. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области в Facebook.

"Сегодня в 08:45 до Центрального отдела ГУНП в Николаевской области полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что, проходя возле парка, расположенного в районе перекрестка улиц 68-ми Десантников и 3-й Слободской, она услышала выстрел. Когда обернулась, увидела, что со скамейки в парке падает неизвестный мужчина. Со слов заявительницы, перед этим она видела его там, но не заметила ничего странного", – говорится в сообщении.

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В полиции добавили, что 75-летний мужчина совершил выстрел в голову из боевого пистолета Макарова. "Предварительно известно, что пенсионер страдал тяжелой болезнью, и перед самоубийством оставил родным записку, что не хочет быть для своих близким обузой", - сообщили в полиции.

"Пистолет, одна гильза и три патрона, которые были заряжены в магазине, изъяты и направлены на исследование", – добавили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что этот инцидент внесен в Единый реестр досудебных расследований, предварительно, по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины "Самоубийство".

Проводятся первоочередные следственные действия, ожидаются результаты специалистов, устанавливаются обстоятельства и причины трагедии.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве в Святошинском районе на одной из остановок общественного транспорта мужчина покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя.