В Виннице из-за взрыва гранаты в многоэтажке погиб участник АТО

В Виннице в результате взрыва гранаты в квартире многоэтажки погиб 27-летний мужчина, который недавно вернулся из зоны проведения АТО. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Винницкой области, информация о взрыве в одной из квартир на пятом этаже жилого дома поступила сегодня в 7.31.

В ведомстве отметили, что предварительно, трагедия произошла в результате взрыва гранаты, но окончательно это будет установлено после проведения экспертиз.

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После локализации пожара в одной из комнат был обнаружен мертвым мужчина. Погибшим оказался 27-летний житель Винницы. Мужчина несколько месяцев назад вернулся из зоны АТО.

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ст. 115 УК (убийство) с дополнительной квалификацией несчастный случай.

Никто из жителей девятиэтажки, где произошел взрыв, не пострадал.

Раньше в салон красоты в Донецкой области бросили гранату.