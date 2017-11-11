В салон красоты в Донецкой области бросили гранату, поврежден жилой дом

В Донецкой области в помещении салона красоты прогремел взрыв, в результате чего часть жилого дома оказалась поврежденной, сообщает пресс-служба Национальной полиции. Инцидент произошел в Константиновке.

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"Сегодня в 18:06 в Константиновское отделения полиции поступило сообщение от владелицы салона красоты о взрыве, который прогремел рядом с помещением, когда она выходила на улицу. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа сотрудников полиции. Сейчас дома и прилегающая территория оцеплена, проводится проверка специалистов-взрывотехников и кинологов", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, взорвалась граната РГД-5. В результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4. ст. 296 (хулиганство) Уголовного Кодекса Украины.