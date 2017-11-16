В Киеве произошло ужасное ДТП: пешехода сбили на переходе, его отбросило на два авто (фото)

В столице на Харьковском шоссе произошло ужасное ДТП, пострадавший госпитализирован в критическом состоянии. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

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"Нарушитель сбил пешехода на переходе, отбросив тело на Peugeot и под Mercedes", - говорится в сообщении.

Свидетели вместе со спасателями ГСЧС извлекли пострадавшего из-под буса, он госпитализирован в критическом состоянии.

Как сообщал УНИАН, вечером 15 ноября в час пик на улице Черновола возле Воздухофлотского путепровода в Киеве произошла авария с участием пяти автомобилей.

Во время ДТП травмы получили двое людей. Их отвезли в больницу, угрозы жизни нет. Одна из пострадавших – беременная.