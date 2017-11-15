Из-за крупной аварии на одной из главных автоартерий Киева образовались пробки (фото, видео)

Сегодня вечером в час пик на улице Черновола возле Воздухофлотского путепровода в Киеве произошла авария с участием пяти автомобилей.

Во время ДТП травмы получили двое людей. Их отвезли в больницу, угрозы жизни нет. Одна из пострадавших – беременная, которая получила серьезные травмы. Об этом передает dtp.kiev.ua.

Сейчас на месте происшествия работают медики и полиция. Также вызвали спасателей, чтобы освободить беременную с авто. Но удалось это сделать до их приезда.

В настоящее время на Черновола образовались огромные автомобильные пробки.