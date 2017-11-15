Из-за крупной аварии на одной из главных автоартерий Киева образовались пробки (фото, видео)
20:09, 15 ноября 2017Происшествия
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Сейчас на месте происшествия работают медики и полиция. Также вызвали спасателей, чтобы освободить беременную с авто.
ДТП произошло в час пик \ dtp.kiev.ua
Сегодня вечером в час пик на улице Черновола возле Воздухофлотского путепровода в Киеве произошла авария с участием пяти автомобилей.
Во время ДТП травмы получили двое людей. Их отвезли в больницу, угрозы жизни нет. Одна из пострадавших – беременная, которая получила серьезные травмы. Об этом передает dtp.kiev.ua.
На Чорновола образовалась пробка \ dtp.kiev.ua
Сейчас на месте происшествия работают медики и полиция. Также вызвали спасателей, чтобы освободить беременную с авто. Но удалось это сделать до их приезда.
В настоящее время на Черновола образовались огромные автомобильные пробки.
Одна из пострадавших – беременная \ dtp.kiev.ua
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