Из-за крупной аварии на одной из главных автоартерий Киева образовались пробки (фото, видео)

20:09, 15 ноября 2017
Происшествия
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Сейчас на месте происшествия работают медики и полиция. Также вызвали спасателей, чтобы освободить беременную с авто.

dtp.kiev.ua

Сегодня вечером в час пик на улице Черновола возле Воздухофлотского путепровода в Киеве произошла авария с участием пяти автомобилей.

Во время ДТП травмы получили двое людей. Их отвезли в больницу, угрозы жизни нет. Одна из пострадавших – беременная, которая получила серьезные травмы. Об этом передает dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.ua

Сейчас на месте происшествия работают медики и полиция. Также вызвали спасателей, чтобы освободить беременную с авто. Но удалось это сделать до их приезда.

В настоящее время на Черновола образовались огромные автомобильные пробки.

dtp.kiev.ua

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Теги: #дтп на чорновола#пробка на чорновола