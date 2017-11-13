Стала известна причина возникновения пожара на рынке "Галицкий перекресток" во Львове

Сотрудники полиции предварительно выясняли, почему в воскресенье вечером на территории рынка “Галицкий перекресток” возник пожар. Об этом сегодня сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

По предварительной информации сотрудников полиции, возгорание возникло на кухне заведения общественного питания, где готовят чебуреки, из-за замыкания электропроводки.

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Добавим, что в результате пожара было уничтожено кафе, а также четыре павильона с одеждой и электротоварами. По факту пожара в полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, пожар на рынке вспыхнул в воскресенье около 19 часов.