Во Львове горел один из крупнейших рынков города (фото)

Во Львове спасатели вечером в воскресенье, 12 ноября, почти 2 часа тушили пожар на одном из крупнейших промышленных рынков города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, 12 ноября в 19.02 поступило сообщение о пожаре на территории рынка «Галицьке перехрестя» на ул. Полесской во Львове.

На момент прибытия спасателей, огонь охватил заведение общественного питания («Чебуречная») и перекинулся на три соседние павильона. Из-за плотного задымления спасателям пришлось работали в аппаратах защиты органов дыхания.

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Пожар был ликвидирован около 20.30, пострадавших нет. Огнем уничтожено заведение общественного питания, несколько торговых павильонов (по продаже одежды, обуви и электротоваров) общей площадью 200 кв. м, повреждены два торговых павильона на площади 40 кв. м. В то же время спасены от загорания 15 павильонов.

К ликвидации пожара привлекались более 30 спасателей и 6 единиц спецтехники.

Причина возгорания и сумма ущерба устанавливаются. На месте работала следственно-оперативная группа полиции.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской области произошел пожар на рынке "7-й километр".