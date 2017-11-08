Спасатели локализовали пожар в центре Киева

Пожар на площади 700 кв. м в здании ресторана на улице Жилянской, 37 в Киеве локализован.

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Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, работы по ликвидации пожара продолжаются.

Сейчас на месте происшествия работает уже 83 человека личного состава и 20 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Как сообщал УНИАН, пожар вспыхнул в 9.56 на первом этаже четырехэтажного здания, в помещении ресторана. Возгорание произошло на кухне, в вентиляционной системе, с последующим распространением пламени на 2-й этаж дома.