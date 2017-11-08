В центре Киева вспыхнул пожар в ресторане (фото, видео)

В центре Киева горит четырехэтажное здание по адресу улица Жилянская, 37. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Сегодня, 8 ноября в 9:56 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в ресторане по ул. Жилянской, 37. К месте происшествия были направлены спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений", - говорится в сообщении ДержНС.

Спасатели установили, что возгорание произошло на 1-м этаже в ресторане в 4-этажного жилого дома, а именно на кухне в вентиляционной системе, с последующим распространением пламени на 2-й этаж жилого дома. Не теряя времени, пожарные приступили к тушению пожара.

Сейчас существует угроза распространения огня на верхние этажи и на кровлю.

Работы по ликвидации пожара продолжаются.

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На первом этаже здания расположен ресторан Sam's Steak House.

Ранее в Киеве авто влетело в столб на остановке и загорелось.