"Огненное" ДТП: в Киеве авто влетело в столб на остановке и загорелось (видео)

20:27, 06 ноября 2017
Происшествия
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Пожар парализовал целую улицу, две спасательные машины пытались потушить автомобиль, однако он сгорел дотла.

В Киеве на улице Академика Заболотного посреди дороги вспыхнуло авто. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Пожар парализовал целую улицу, две спасательные машины пытались потушить автомобиль, однако он сгорел дотла.

Как стало известно, взрыв произошел из-за ДТП, хотя сначала подозревали очередной теракт. Автомобиль врезался в столб возле остановки, от мощного удара оторвалось колесо, а детали разлетелись по остановке. Само авто отбросило, и началось возгорание. 

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В результате ДТП, к счастью, жертв нет, очевидцы аварии оказали помощь водителю, который получил травму руки.

Как сообщал УНИАН, в Харькове едва не повторилось смертельное ДТП на Сумской. Авто нарушителя выехало на красный свет на том же перекрестке и лишь чудом не перевернулось.  

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Теги: #ДТП в Киеве#в Киеве вспыхнуло авто