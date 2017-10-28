В Харьковской области неизвестный из огнестрельного оружия ранил троих мужчин. Как сегодня сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области, вчера, 27 октября, в Первомайский отдел полиции поступила информация из Первомайской больницы о том, что в санпропускник обратились трое мужчин с телесными повреждениями.

Читайте такжеСтуденту-мажору, устроившему стрельбу с балкона в Харькове, грозит до 7 лет тюрьмыПо данным полиции, около 2.00 пострадавшие находились в городе Первомайский возле торговых киосков, где по неустановленным причинам неизвестный произвел в их направлении выстрелы из оружия. 18-летний парень получил повреждения в виде непроникающей огнестрельной раны грудной клетки и огнестрельную рану бедра. Он был госпитализирован в хирургическое отделение больницы.

28-летний мужчина также был ранен в бедро, а 19-летний парень получил огнестрельное ранение голени. По данным медиков, состояние здоровья пострадавших удовлетворительное.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство").

Принимаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, совершившего данное преступление. На месте происшествия полицейские изъяли гильзу «REM 223» и газовый баллончик.