Развлечения мажоров в Харькове: студент устроил стрельбу с балкона в центре города (фото, видео)

Группа молодых людей устроила своеобразное развлечение посреди бела дня. Парень вышел на балкон одной из квартир дома и устроил пальбу из пистолета. Видео разместил в Facebook Роман Пелех.

Как сообщает "Город Х", стрельба произошла по адресу улица Пушкинская, 54. Пока неизвестно из какого именно оружия стрелял молодой человек.

Стоит отметить, что он не первый раз выкладывает фото-, видеоматериалы, на которых запечатлен с оружием.

Например, 10 октября он опубликовал фотографию с пистолетом под одним из деканатов ХНУ им. Каразина на персональной странице в Instagram.

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Имя "героя" пока не известно, в ГУ Национальной полиции в Харьковской области пообещали прокомментировать данный инцидент позже.

Стоит отметить, что после того, как публикации о стрельбе начали появляться в СМИ, молодой человек удалил свою страницу, однако фото уже успели разойтись по сети.

Ранее сообщалось, что в Херсоне на детской площадке подросток устроил стрельбу.