На Житомирщине умерла 17-летняя девушка, которую жестоко избили из-за долга в 500 гривень и оставили умирать на улице

В Житомирской области сегодня в больнице скончалась 17-летняя жительница г. Малин, которую из-за долга в 500 гривен с особой жестокостью избили знакомые и оставили умирать на улице.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, после смерти девушки уголовное производство в отношении виновников трагедии переквалифицировали на ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК.

В ведомстве напомнили, что 18 октября в отделение полиции поступило сообщение о госпитализации в реанимационное отделение больницы девушки, которую обнаружили на улице без сознания. Полицейские установили личность потерпевшей, а также то, что ее избили из-за долга и оставили на улице знакомые.

«Вечером 17 октября в дом, где проживала девушка с матерью, вошли три человека: две женщины и мужчина. Их разговор с потерпевшей перешел в выяснение отношений и нанесение несовершеннолетней ударов. Поэтому девушка, спасаясь от побоев, выбежала из дома», - рассказали в полиции.

Как установили впоследствии полицейские, чуть позже она снова встретилась со своими обидчиками и якобы помирилась. По их информации, около часа ночи 18 октября они вместе распивали спиртное.

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«Однако конфликт после употребления алкоголя только усилился, и девушку снова стали бить, требуя вернуть долг. Когда потерпевшая потеряла сознание, ее оставили лежать на улице. Девушку нашли прохожие», - отметили в полиции.

На момент госпитализации у пострадавшей была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, отек головного мозга и общее переохлаждение тела. Врачи провели хирургическое вмешательство, однако спасти жизнь 17-летней девушки не удалось.

«Все участники происшествия установлены, они местные жители в возрасте от 21 до 24 лет. Проводятся необходимые следственные действия для выяснения роли каждого из них в нанесении девушке телесных повреждений», - рассказал начальник Малинского отделения полиции Михаил Старовойт.

Также указанным лицам объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Одному из подозреваемых уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Подобные действия наказываются лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.