В Киевской области зарезали бойца АТО

В городе Кагарлык Киевской области убили АТОшника, нанеся ему ножевые ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Киевщины.

Ночной инцидент произошел в городе Кагарлык между родными братьями и компанией молодых мужчин. Во время драки один из нападавших выхватил нож, нанес им проникающие ранения старшему из братьев.

Каретой "скорой" братьев доставили в больницу. 33-летнему мужчине диагностировали проникающие ножевые ранения грудной клетки и брюшной полости.

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"К сожалению, спасти жизнь ему врачам не удалось, он скончался на операционном столе. 31-летний младший брат во время драки получил телесные повреждения в виде проникающего ножевого ранения груди", - рассказали в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 15 лет. Продолжается следствие.