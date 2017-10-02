Пожар в доме Руссова в Одессе: в ГСЧС заявили о поджоге многострадального памятника архитектуры

В Одессе причиной пожара в доме Руссова, который произошел 30 сентября, стал поджог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе аппаратного совещания заявил заместитель начальника Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Валерий Дьяченко.

«Очаг возгорания был в подвале, площадь - 100 кв. м. Причина – занесение источника возгорания извне неустановленным лицом», - сказал Дьяченко.

В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов сопоставил пожар в доме Руссова с приездом в город в тот день бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили, назвав это «странным стечением обстоятельств».

По его словам, Саакашвили после митинга на Приморском бульваре пришел на Соборную площадь, где рядом находится вышеназванный дом-памятник, прошелся по прилегающей улице Дерибасовской, «неожиданно вспомнил дом Руссова и тут такое произошло».

Труханов также добавил, что местная власть работает над сохранением указанного памятника архитектуры.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября в центре Одессы спасатели ликвидировали возгорание на площади 100 кв. м в 4-этжном доме Руссова, который является памятником истории и архитектуры 19-го века. Пламенем были охвачены подвальное помещение, первый и второй этажи левого крыла здания.

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Впервые дом Руссова основательно выгорел в ночь на 29 октября 2009 года. Тогда в здании выгорели и рухнули все межэтажные перекрытия и внутренние стены в левом крыле, а также купол-башенка над входной аркой и подъездом.

После этого произошло еще несколько пожаров в этой исторической постройке. Причиной их спасатели назвали «привнесение огня извне». Иными словами, умышленный или неумышленный поджог, поскольку внутри долго реставрируемого здания обитали бомжи и собирались асоциальные элементы.

После неоднократных возгораний дома Руссова активисты установили здесь камеры видеонаблюдения. Однако последние, по словам очевидцев, по неизвестным причинам оказались в нерабочем состоянии.

30 сентября в центре Одессы на встречу с лидером «Движения новых сил», бывшим председателем Одесской ОГА Михеилом Саакашвили пришли сотни людей. Они собрались на Приморском бульваре, возле памятника Дюку де Ришелье. На площадь также прибыли противники Саакашвили, в их числе - представители общественной организации «Автомайдан Одессы». Между оппонентами произошло несколько стычек.