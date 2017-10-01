Катастрофа Ан-12 в Конго: в МИД выясняют информацию о гибели украинцев

В Министерстве иностранных дел Украины выясняют информацию о возможной гибели граждан Украины в результате авиакатастрофы в Демократической Республике Конго.

Об этом пресс-секретарь МИД Марьяна Беца написала в Twitter.

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"Что касается катастрофы военного самолета в Конго: почетный консул Украины в ДРК выясняет информацию относительно погибших граждан Украины", - сообщила пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, накануне СМИ сообщили, что в Конго 30 сентября разбился военный самолет Ан-12 с 12 членами экипажа на борту. Очевидцы утверждали, что самолет загорелся и упал почти сразу после взлета из аэропорта Нджили.

По данным местного издания Actualite.cd, среди погибших могли быть трое украинцев.

Ан-12 предназначен для перевозки грузов и техники весом до 20 тонн на линиях малой и средней дальности.