Катастрофа Ан-12 в Конго: в МИД выясняют информацию о гибели украинцев
По данным СМИ, среди погибших в катастрофе военного самолета Ан-12 в Конго могли быть трое украинцев.
В Министерстве иностранных дел Украины выясняют информацию о возможной гибели граждан Украины в результате авиакатастрофы в Демократической Республике Конго.
Об этом пресс-секретарь МИД Марьяна Беца написала в Twitter.
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"Что касается катастрофы военного самолета в Конго: почетный консул Украины в ДРК выясняет информацию относительно погибших граждан Украины", - сообщила пресс-секретарь.
Как сообщал УНИАН, накануне СМИ сообщили, что в Конго 30 сентября разбился военный самолет Ан-12 с 12 членами экипажа на борту. Очевидцы утверждали, что самолет загорелся и упал почти сразу после взлета из аэропорта Нджили.
По данным местного издания Actualite.cd, среди погибших могли быть трое украинцев.
Ан-12 предназначен для перевозки грузов и техники весом до 20 тонн на линиях малой и средней дальности.