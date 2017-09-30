В Конго разбился военный Ан-12, среди погибших могут быть украинцы - СМИ

В Конго 30 сентября разбился военный самолет Ан-12, среди погибших могут быть украинцы, передает «24 канал».

Читайте такжеАвиакатастрофу на Хмельнитчине квалифицировали как нарушение правил полета«Министр обороны республики Конго Криспин Атама Табе заявил, что в авиакатастрофе военного самолета Ан-12 погибли 12 членов экипажа», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что местное издание Actualite.cd заявляет, что среди них могли быть трое украинцев.

По словам очевидца крушения самолета, он загорелся и упал почти сразу после взлета из аэропорта Нджили.

Ан-12 предназначен для перевозки грузов и техники весом до 20 тонн на линиях малой и средней протяженности.