В Конго разбился военный Ан-12, среди погибших могут быть украинцы - СМИ
22:03, 30 сентября 2017Происшествия
1371 0
По данным местных СМИ, на борту разбившегося самолета могли быть трое украинцев.
Ан-12 предназначен для перевозки грузов и техники \ Военное обозрение
В Конго 30 сентября разбился военный самолет Ан-12, среди погибших могут быть украинцы, передает «24 канал».
Читайте такжеАвиакатастрофу на Хмельнитчине квалифицировали как нарушение правил полета«Министр обороны республики Конго Криспин Атама Табе заявил, что в авиакатастрофе военного самолета Ан-12 погибли 12 членов экипажа», - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что местное издание Actualite.cd заявляет, что среди них могли быть трое украинцев.
По словам очевидца крушения самолета, он загорелся и упал почти сразу после взлета из аэропорта Нджили.
Ан-12 предназначен для перевозки грузов и техники весом до 20 тонн на линиях малой и средней протяженности.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter