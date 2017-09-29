В Одессе на взятке задержали начальника исполнительной службы области

В Одессе правоохранители задержали руководителя региональной исполнительной службы при получении крупной взятки. Как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах региона, в ходе совместной спецоперации прокуратуры и СБУ в ночь на 29 сентября задержан заместитель начальника Главного территориального управления юстиции в Одесской области — начальник Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Одесской области.

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По данным источника, сумма взятки превысила 6 тыс. долларов. В настоящее время проводятся первоочередные следственно-оперативные действия. В правоохранительных органах региона данную информацию официально пока не комментируют.

Ранее экс-чиновник Харьковской ОГА погорел на взятке в $25 тысяч.