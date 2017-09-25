Обещал "решить" земельный вопрос: экс-чиновник Харьковской ОГА погорел на взятке в $25 тысяч

Сегодня прокуратура Харьковской области совместно с Управлением защиты экономики в области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины и Следственным управлением Национальной полиции Украины разоблачила экс-чиновника Харьковской ОГА, который за 25 тысяч долларов США обещал «решить» земельный вопрос.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

«46-летний бывший начальник одного из отделов облгосадминистрации предлагал дать взятку ответственным работникам горсовета и горисполкома за выделение земельного участка», - говорится в сообщении.

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При этом сообщается, что «предприниматель, который планировал создать на въезде в г. Харьков логистический центр, хотел взять в аренду 2,5 га земли. Экс-чиновник пообещал, что поможет положительно решить этот вопрос за 25 тыс. долларов».

В полиции отмечают, что сегодня при передаче 655 тыс. грн. бывшего чиновника задержали.

«Решается вопрос об объявлении подозрения по ст. 27 в. 15 ч. 3 ст. 369 УК Украины», - сказано в сообщении.