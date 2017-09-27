Последствия пожара под Калиновкой ликвидируют около 700 военных

Около 700 военнослужащих Вооруженных сил Украины привлечены к ликвидации пожара и его последствий на складе боеприпасов, расположенном вблизи Калиновки Винницкой области. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

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«Всего к ликвидации пожара в Калиновке привлечено около 700 военнослужащих Вооруженных сил Украины из подразделений Воздушных сил, Военной службы правопорядка и высокомобильных десантных войск», - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что из техники привлечены 4 пожарных танка. В резерве находится дополнительная техника, которая в случае необходимости будет задействована в тушении пожара.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны вблизи г. Калиновка Винницкой области.

Из зоны возможного поражения эвакуировали около 30 тысяч человек. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, два человека травмированы.

Происшествие на складе боеприпасов правоохранители квалифицировали как диверсию.

Президент Украины Петр Порошенко из-за взрывов на складе боеприпасов решил созвать военный кабинет с участием премьер-министра Владимира Гройсмана и руководителей силовых ведомств.

Начальник Вооружения Вооруженных сил Украины Николай Шевцов заявил, что 70% территории арсенала не повреждена пожаром и взрывами, а информация о перегруженности арсенала не соответствует действительности.