Военный эксперт назвал версии взрывов на складах боеприпасов в Калиновке

Военный эксперт Олег Жданов считает маловероятной версию о диверсии, которая могла стать причиной взрывов на военных складах в районе Калиновки Винницкой области. Об этом передает "Апостроф".

"Точно так же, как и по Балаклее (где боеприпасы взорвались в марте этого года), у меня три версии. И я их расставлю в следующем порядке. Первая – халатность. Потому как не принимаются никакие меры по недопущению подобных случаев", - отмечает эксперт.

Второй по вероятности версией Жданов называет "все украдено до нас".

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"То есть заметание следов, потому что с этих арсеналов поставлялись боеприпасы в зону АТО. И вполне возможно – помните, буквально вчера вспыхнул скандал, что Украину якобы поймали на участии на черном рынке вооружений (в связи с Южным Суданом, - УНИАН.)", - поясняет специалист, отмечая, что скандал может лишить Украину возможности участия в легальном рынке вооружения.

Менее вероятной причиной Жданов называет диверсию и называет ее последней.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи г. Калиновка Винницкой области.

Вечером в этот же день в Винницкую область прибыл премьер-министр Владимир Гройсман с целью выяснить обстоятельства и проконтролировать ликвидацию чрезвычайной ситуации.

По последним данным, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям эвакуировали около 30 тысяч человек. Также ГСЧС ликвидировала возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов.