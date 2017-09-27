Снаряды во дворах и разрушенные дома: фото последствий взрывов на складе в Калиновке

12:52, 27 сентября 2017
Происшествия
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Снаряды попали в четыре дома, сообщается о двух пострадавших. Уже эвакуировали более 30 тысяч человек.

В сети появились фото последствий взрывов на складе в Калиновке. Ранее стало известно, что снаряды попали в 4 дома. Пока сообщается о двух пострадавших женщинах.

Как сообщал УНИАН, пожар на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области начался около 22:00 26 сентября. По тревоге подняты все силы службы, в том числе, и руководство. В правительстве не исключают, что причиной пожара в Калиновке могли быть внешние факторы.

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На данный момент эвакуировано 30 тысяч человек. Военная прокуратура квалифицировала пожар и взрывы на складе с боеприпасами вблизи Калиновки Винницкой области как диверсию.

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Новость в сюжете: Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке
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