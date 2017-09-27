В сети появились ужасающие кадры взрывов на складе боеприпасов в Калиновке (фоторепортаж)

В сети появились ужасающие кадры взрывов на складе боеприпасов в Калиновке.

В Нацполиции заявляют, что фактов мародерства в Калиновке не зафиксировано, улицы патрулируют 239 полицейских. Эвакуированных размещают в Винницкой районной больнице, а также школах областного центра.

Как сообщал УНИАН, в результате пожара на складе боеприпасов в Калиновке пострадали два человека. Отмечается, что за минуту взрывается порядка трех снарядов.

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Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области начался около 22:00 26 сентября. По тревоге подняты все силы службы, в том числе, и руководство. В правительстве не исключают, что причиной пожара в Калиновке могли быть внешние факторы.

На данный момент эвакуировано 30 тысяч человек.