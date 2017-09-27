Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке: в городе эвакуировали уже более 30 тысяч человек

В Калиновке эвакуировали уже свыше 30 тысяч человек в связи со взрывами на складе боеприпасов. Об этом сообщили в Twitter МВД.

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Отмечается, что пострадал один человек, получивший травмы средней тяжести и доставлен в Винницкую районную больницу.

Как сообщал УНИАН ранее, в Нацполиции заявили, чтоситуация в Калиновке, где произошли взрывы на складе боеприпасов находится под контролем.

В городе около 3 тысяч полицейских Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Киевской и Черновицкой областей обеспечивают безопасность людей, проводится эвакуация населения.