Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке: в городе эвакуировали уже более 30 тысяч человек
09:19, 27 сентября 2017Происшествия
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Один человек из-за взрывов на складе боеприпасов пострадал.
В МВД заявили, что пострадавшего человека доставили в больницу / фото twitter.com/MVS_UA
В Калиновке эвакуировали уже свыше 30 тысяч человек в связи со взрывами на складе боеприпасов. Об этом сообщили в Twitter МВД.
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Отмечается, что пострадал один человек, получивший травмы средней тяжести и доставлен в Винницкую районную больницу.
Как сообщал УНИАН ранее, в Нацполиции заявили, чтоситуация в Калиновке, где произошли взрывы на складе боеприпасов находится под контролем.
В городе около 3 тысяч полицейских Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Киевской и Черновицкой областей обеспечивают безопасность людей, проводится эвакуация населения.
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