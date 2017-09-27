В результате взрывов на складах в Калиновке снаряды попали в 4 дома

В Винницкой области вблизи Калиновки в результате взрывов на складе боеприпасов снаряды попали в 4 дома, госпитализирован один человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя Винницкой ОГА Андрей Гижко.

По его словам, в настоящее время нет ни одного погибшего, госпитализирована с травмами одна женщина.

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Гижко сообщил, что в результате попадания снарядов в 4 дома произошло возгорание и частичное разрушение зданий.

Он отметил, что на ликвидацию пожара Кабинет министров выделил 100 млн грн. На месте работают все экстренные службы области, военные, помогают волонтеры. Также в область прибыли 100 пиротехников из других регионов.

По информации корреспондента, взрывы и сейчас слышны в Виннице, в воздухе чувствуется запах дыма и гари. Склады с боеприпасами, которые взрываются, находятся от Винницы в 20-26 км. Дорога в направлении города перекрыта.

Как сообщал УНИАН, информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи Калиновки Винницкой области поступила 26 сентября около 22:00. Спасатели эвакуировали из зоны поражения более 30 тыс. человек.