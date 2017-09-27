Пожар на складе в Калиновке: за минуту взрывается около трех снарядов, ранены два человека (фото)

В результате пожара на складе боеприпасов в Калиновке пострадали два человека. Об этом сообщил первый заместитель главы Винницкой ОГА Андрей Гижко, передает "112 Украина".

"Две женщины обратились за медицинской помощью, не тяжелые травмы", – отметил Гижко. Он добавил, что на данный момент за минуту взрывается порядка трех снарядов.

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Принимаются все меры, чтобы не было распространения огня. Проводится разведка территории арсенала. Воинская часть обесточена, личный состав арсенала находится в укрытиях", - сообщил Богдан Сеник, начальник управления по связям с общественностью ВСУ.

Как сообщал УНИАН, пожар на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области начался около 22:00 26 сентября. По тревоге подняты все силы службы, в том числе, и руководство. В правительстве не исключают, что причиной пожара в Калиновке могли быть внешние факторы.

На данный момент эвакуировано 30 тысяч человек.