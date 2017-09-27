Взрывы на крупнейшем складе боеприпасов ВСУ в Калиновке: фото, видео (событие завершено)

Полицейские вместе с нацгвардейцами организовали перекрытие въездов в Калиновку, а также осуществляют эвакуацию жителей города и близлежащих сел. Кроме того, сообщается, что правоохранители обеспечивают сохранность оставленного людьми имущества от мародеров.

"Украэроцентр" закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания. 14 поездов в этом районе изменили маршруты. Также из-за взрывов полностью закрыт для движения поездов железнодорожный перегон Сосонка-Калиновка.

Мэрия Винницы заявила, что ситуация находится под контролем областной и городской власти, а жителям города ничего не угрожает.

Горит 48 арсенал Минобороны военной части А-1119. На арсенале хранится 188 тыс тонн боеприпасов (10 тыс условных вагонов) на площади 60 га. Среди них - ракеты системы залпового огня Смерч, Ураган и Град.

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