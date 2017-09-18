В Киеве задержали мужчину, который "заминировал" госучреждение с таксофона и не смог объяснить мотивы

В Киеве задержали мужчину, который сообщил о "минировании" госучреждения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook.

«Около 11 часов в Печерское управление полиции позвонил неизвестный с требованиями предоставить три патрульных наряда к стеле на Майдане Незалежности. Также мужчина добавил, что в противном случае возле здания государственного учреждения прогремит взрыв. По адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники», - говорится в сообщении.

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Во время осмотра помещения и прилегающей территории никаких опасных или подозрительных предметов не обнаружили. Эвакуация сотрудников учреждения не проводилась.

В это время, получив информацию, оперативники начали поиски лица и установление места, откуда поступил вызов. Через несколько минут полиция вместе с СБУ выяснили, что звонили с уличного таксофона в Печерском районе, а вызов сделал 53-летний уроженец Запорожья, который в 2014 году привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Во время общения с правоохранителями мужчина свой поступок не отрицал, но объяснить мотивы не смог. Поэтому для выяснения всех обстоятельств правонарушителя доставили в территориальное управление полиции.

Данный факт зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, недавно по всей России эвакуировали тысячи людей из-за "минирования", силовики уже успели обвинить Украину.