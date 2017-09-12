По всей России эвакуируют тысячи людей из-за "минирований", силовики уже успели обвинить Украину

В регионах РФ из-за звонков о минировании эвакуированы тысячи людей, правоохранители утверждают, что звонят из Украины. Как сообщает российское издание Meduza, эвакуация объектов инфраструктуры в разных городах России массово проводится с 10 сентября; первым был Омск.

Вечером этого дня, в общероссийский единый день голосования, неизвестный сообщил, что администрация Омска, где в том числе находится городская избирательная комиссия, заминирована. Полиция проверила здание, но опасных предметов не нашла.

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В ночь на 11 сентября полиции Омска сообщили о минировании нескольких кинотеатров и торговых центров. Рано утром 11 сентября в омскую мэрию вновь позвонили и заявили о бомбе. Также в Омске эвакуировали крупные гостиницы, рынки, отделения Пенсионного фонда России и школы.

11 и 12 сентября из-за анонимных звонков эвакуации проводили сразу в нескольких крупных городах России. Людей выводили из вокзалов, школ, вузов, администраций, торговых центров, кинотеатров по всей стране - в Красноярске, Перми, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске, Брянске, Челябинске, Ставрополе, Уфе, Магадане, Рязани и других городах. В большинстве городов граждан эвакуировали сразу со многих объектов: например, в Омске — с 56, в Ставрополе — с 42. По сообщениям правоохранительных органов, все эвакуации проводились после звонков о взрывных устройствах в общественных местах; они поступали в полицию на протяжении более чем восьми часов.

Общее число эвакуированных людей в российских городах пока неизвестно, однако только в Омске сообщается о 7 тыс. человек.

Эвакуации объектов в городах России продолжаются. Так, сегодня в Перми, где утром из разных учреждений эвакуировали около 6 тыс. человек, после нескольких сообщений о бомбах в учебных заведениях отменили занятия во всех школах.

Также сегодня днем в Москве провели эвакуацию из Российского университета дружбы народов (РУДН). Источник в университете сообщил изданию, что речь идет об учебной тревоге, которую устраивают раз в семестр.

Кто стоит за сотнями звонков о заложенных бомбах, неизвестно. В некоторых городах ведомства официально заявили, что в эвакуациях виноваты телефонные террористы. Например, в управлении МВД по Челябинской области сообщили, что вечером 11 сентября в полицию на протяжении трех часов поступали ложные сообщения о подозрительных объектах. Звонившие использовали IP-телефонию, подчеркнули в ведомстве. Неофициально в полиции говорили, что звонки поступали из-за границы и что это была «спланированная акция». В Челябинске созвано внеочередное совещание антитеррористической комиссии, усилены меры безопасности и досмотр на входе на популярные городские объекты.

«Прокуратура» временно оккупированного Севастополя возбудила уголовное дело по факту заведомо ложных сообщений о бомбах.

В тоже время, по данным источника РИА Новости в силовых структурах РФ, телефонные звонки в российских регионах с угрозами минирования объектов с массовым пребыванием людей, в том числе вокзалов и торговых центров, исходят, по предварительным данным, с территории Украины.

Как сообщал УНИАН, на Полтавщине задержали мужчину, который полгода "минировал" здания в разных городах Украины. 41-летний мужчина признался, что делал это в состоянии алкогольного опьянения.