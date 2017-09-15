В Ивано-Франковске студент-первокурсник погиб, выпав с 9-го этажа общежития

В Ивано-Франковске студент-первокурсник погиб в результате падения с девятого этажа общежития.

Как сообщили УНИАН в полиции Ивано-Франковска, сегодня, 15 сентября, с девятого этажа общежития Ивано-Франковского национального медицинского университета выпал первокурсник стоматологического факультета. По информации полиции, 18-летний студент вместе с двумя другими студентами проживал в общежитии на 9-м этаже. Утром двое ребят пошли на занятия, а вахтеру сказали, что третий не идет, потому что заболел. Примерно в 8.20 у здания общежития на земле парня увидел охранник.

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Карета скорой помощи увезла потерпевшего в областную клиническую больницу, где в реанимации он скончался. Следствие выясняет, выпал ли парень по неосторожности или самовольно прыгнул вниз. Предсмертная записка в комнате или у парня не найдена, сообщили в полиции.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе при падении с 9-го этажа вуза погиб студент. В полиции рассказали, что парень оставил при себе несколько предсмертных записок.