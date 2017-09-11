В Одессе при падении с 9-го этажа вуза погиб студент

В Одессе полиция сегодня начала расследование по факту гибели студента при падении с 9-го этажа здания вуза.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что из окна здания учебного корпуса одного из вузов выпал студент.

Для детального установления всех обстоятельств на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.

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Работники полиции выяснили, что 18-летний юноша решил таким образом свести счеты с жизнью.

«При этом парень оставил при себе несколько предсмертных записок», - утверждают в главке.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят дальнейшую проверку.

Как сообщал УНИАН, в Одессе погиб 5-летний ребенок, выпав из окна 11-го этажа жилого дома.