В центре Днепра мотоциклист, убегая от полицейских, устроил два ДТП

В Днепре 9 сентября произошло 2 ДТП с мотоциклистом, который, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом заявил и.о. начальника отдела по связям с общественностью управления патрульной полиции в г. Днепр Павел Карманов, передает «Мост - Днепр».

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«Первое ДТП произошло 9 сентября около 20.00 на ул. Троицкой. Мотоциклист столкнулся с автомобилем «Шевроле» и хотел уехать с места аварии. Патрульные стали его преследовать. На ул. Воскресенской он столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем «Джилли», в результате чего упал с мотоцикла. После падения мужчина снова хотел скрыться, но патрульные его задержали. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения, но от экспертизы на месте отказался», - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Харькове в результате ДТП с участием "скорой" пострадали шесть человек.