В Харькове в результате ДТП с участием "скорой" пострадали шесть человек
10:02, 11 сентября 2017Происшествия
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На перекрестке произошло столкновение автомобилей «Дэу Нексия» и «Ситроен Джампер» (автомобиль скорой медицинской помощи). В результате происшествия пострадали шестеро граждан.
Пострадавших госпитализировали до приезда патрульных / фото УНИАН
В Харькове в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой помощи пострадали шесть человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Харькова, авария произошла сегодня, 11 сентября, около 3:00 на перекрестке проспекта Юбилейного и улицы Гвардейцев Широнинцев.
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По сведениям полиции, на перекрестке произошло столкновение автомобилей «Дэу Нексия» и «Ситроен Джампер» (автомобиль скорой медицинской помощи). В результате происшествия пострадали шестеро граждан.
Пострадавших госпитализировали до приезда патрульных. Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
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