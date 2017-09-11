В Харькове в результате ДТП с участием "скорой" пострадали шесть человек

В Харькове в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой помощи пострадали шесть человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Харькова, авария произошла сегодня, 11 сентября, около 3:00 на перекрестке проспекта Юбилейного и улицы Гвардейцев Широнинцев.

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По сведениям полиции, на перекрестке произошло столкновение автомобилей «Дэу Нексия» и «Ситроен Джампер» (автомобиль скорой медицинской помощи). В результате происшествия пострадали шестеро граждан.

Пострадавших госпитализировали до приезда патрульных. Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.