Во Львовской области перевернулась "копейка": один человек погиб, шестеро травмированы

Во Львовской области в результате ДТП один человек погиб, шестеро получили травмы, среди них две несовершеннолетние девушки.

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 28 августа, около 1:30 в селе Виднев Жовковского района.

Читайте такжеСтало известно о состоянии пострадавшего в ДТП с сыном Шуфрича (видео)

22-летний водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2101» не справился с управлением, в результате чего переполненная легковушка на скорости слетела с дороги и перевернулась.

На месте аварии погиб 20-летний пассажир легкового авто, житель села Звертов Жовковского района.

С травмами различной степени тяжести госпитализированы шестеро пассажиров «копейки»: четверо мужчин в возрасте 19-27 лет и две несовершеннолетние девушки 15 и 16 лет. Все пострадавшие - жители Жовковского района Львовщины.

Водитель автомобиля с места ДТП скрылся до приезда полиции. Проводятся мероприятия по установлению места его нахождения.